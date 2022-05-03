Болгария и Чехия могут запросить исключение из эмбарго на импорт нефти из РФ

Болгария и Чехия планируют запросить исключение из эмбарго на поставку в страны нефти из России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на депутатов Евросоюза, имена которых не называются.

Ранее Евросоюз ввёл различные санкции против РФ, что коснулось поставки российских энергоресурсов в страны объединения. Ряд экспертов отмечали, что не все страны союза смогут с легкостью найти замену российским газу и нефти.

Вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти республика будет добиваться предоставления для себя исключения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Болгария
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