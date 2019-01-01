Минфин велел вернуть невостребованные деньги, выделенные Иркутской области

В Иркутской области в минувшую пятницу побывал Владимир Путин и подверг резкой критике ход работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. «С учетом, - говорит, - того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной». Оставил целый ворох поручений: в самые короткие сроки разобраться с выплатой денежных средств пострадавшим, распределением гуманитарной помощи, строительством жилья для многодетных семей. И предупредил, что еще приедет с проверкой в сентябре.

Это вечером в пятницу. Еще не простыл президентский след на иркутской земле, как уже в субботу днем губернатор области, пострадавшей от разрушительного наводнения, отчитался об успехах, на момент присутствия главы государства далеко не очевидных. Сергей Левченко, на которого во время совещания у президента было неловко смотреть, сообщил: «99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее».

Тут бы и поверить в чудесное ускорение работы на местах под воздействием нахмуренных бровей главы государства, да не дают жалобы всех тех, кому выпала уникальная возможность воззвать к президентскому милосердию во время его приезда в Тулун. Мы уже приводили слова жителей города, сказанные корреспонденту «МК», из которых следует, что власти сделали все, чтобы минимизировать поток жалобщиков, стянув в город дополнительные силы полиции из Иркутска и Братска. Но и тех жалоб, что довелось выслушать президенту, хватило бы не на одну губернаторскую отставку. Вопрос, как представляется, в том, произойдет она по итогам сентябрьского «разбора полетов» или команда на выход прозвучит раньше.

Пока внимание надзорных органов сфокусировано чуть ниже главы региона: вынесено предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии в связи с ситуацией, сложившейся во время паводка. Как отмечает Генпрокуратура, после наводнения в Иркутской области скопилось большое количество отходов. Кроме того, загромождены русла крупных рек и их береговые полосы.

