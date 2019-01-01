Минфин велел вернуть невостребованные деньги, выделенные Иркутской области
Кабмин перевел региону на ликвидацию последствий паводка 17 млрд рублей.
О необходимости возврата средств федерального бюджета, выделенных на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области, в случае невозможности их освоения предупредил Минфин. Первый замглавы ведомства Леонид Горнин потребовал от властей Иркутской области до 29 августа определиться с необходимостью средств. На совещании комиссии по ликвидации последствий паводка под председательством Виталия Мутко представитель руководства Минфина отметил, что если региональные власти потребовали средства, понимая, что они не будут востребованы, их возврат необходим. Сообщалось, что правительство перечислило властям Иркутской области 17 миллиардов рублей на ликвидацию последствий паводка.
В Иркутской области в минувшую пятницу побывал Владимир Путин и подверг резкой критике ход работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. «С учетом, - говорит, - того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной». Оставил целый ворох поручений: в самые короткие сроки разобраться с выплатой денежных средств пострадавшим, распределением гуманитарной помощи, строительством жилья для многодетных семей. И предупредил, что еще приедет с проверкой в сентябре.
Это вечером в пятницу. Еще не простыл президентский след на иркутской земле, как уже в субботу днем губернатор области, пострадавшей от разрушительного наводнения, отчитался об успехах, на момент присутствия главы государства далеко не очевидных. Сергей Левченко, на которого во время совещания у президента было неловко смотреть, сообщил: «99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее».
Тут бы и поверить в чудесное ускорение работы на местах под воздействием нахмуренных бровей главы государства, да не дают жалобы всех тех, кому выпала уникальная возможность воззвать к президентскому милосердию во время его приезда в Тулун. Мы уже приводили слова жителей города, сказанные корреспонденту «МК», из которых следует, что власти сделали все, чтобы минимизировать поток жалобщиков, стянув в город дополнительные силы полиции из Иркутска и Братска. Но и тех жалоб, что довелось выслушать президенту, хватило бы не на одну губернаторскую отставку. Вопрос, как представляется, в том, произойдет она по итогам сентябрьского «разбора полетов» или команда на выход прозвучит раньше.
Пока внимание надзорных органов сфокусировано чуть ниже главы региона: вынесено предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии в связи с ситуацией, сложившейся во время паводка. Как отмечает Генпрокуратура, после наводнения в Иркутской области скопилось большое количество отходов. Кроме того, загромождены русла крупных рек и их береговые полосы.
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