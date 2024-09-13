Минфин США ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» и НКО «Евразия». Об этом говорится в сообщении американского министерства финансов.

США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», RT, Sputnik и Ruptly

Ограничения также введены в отношении генерального директора медиагруппы Дмитрия Киселева и директора «Евразии» Нелли Парутенко.

Кроме того, ведомство выпустило генеральную лицензию, согласно которой финансовые операции с «Россией сегодня» следует завершить до 13 ноября.

Ранее американский минфин ввел санкции против медиагруппы, ее подразделений, главного редактора Маргариты Симоньян. Ведомство включило входящие в «Россию сегодня» СМИ в перечень иностранных миссий, а также запланировало введение визовых ограничений.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СШАМинфинСанкцииДмитрий Киселев

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