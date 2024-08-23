Минфин США ввел санкции против сына главы Минобороны Белоусова

Минфин США наложил санкции на Павла Белоусова, сына российского министра обороны Андрея Белоусова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованному документу, под ограничения также попала его жена Евгения и их компания Claire&Clarte, специализирующаяся на инженерном консалтинге. В выписке из ЕГРЮЛ указано, что Павел Белоусов занимает пост исполнительного директора компании, а Евгения — коммерческого директора.

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23 августа в санкционный список было внесено почти 400 физических и юридических лиц и организаций. В документе отмечается, что санкции направлены на разрушение цепочек поставок и финансовых каналов, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

В список попали более 100 человек и компаний из 16 стран, включая Китай, Швейцарию, Турцию и ОАЭ, которые обвиняются в содействии обходу санкций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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