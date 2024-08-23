Минфин США ввел санкции против сына главы Минобороны Белоусова

23 августа в санкционный список было внесено почти 400 физических и юридических лиц и организаций. В документе отмечается, что санкции направлены на разрушение цепочек поставок и финансовых каналов, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

В список попали более 100 человек и компаний из 16 стран, включая Китай, Швейцарию, Турцию и ОАЭ, которые обвиняются в содействии обходу санкций, передает «Радиоточка НСН».