Минфин США разрешил ограниченные финансовые операции с талибами

В США разрешили проводить с талибами финансовые операции, связанные с обеспечением гуманитарных действий в Афганистане. Соответствующее решение принял Минфин США, передает РИА Новости.

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Отмечается, что разрешение предоставлено в виде лицензии, которая дает возможность совершать сделки с находящимися под санкциями «Талибаном» (запрещено в РФ) и «Сетью Хаккани» (запрещено в РФ)с целью облегчения гуманитарной помощи гражданам Афганистана.

Еще одна лицензия Минфина позволяет проводить операции по экспорту продуктов, лекарств и медицинского оборудования.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:СШАМинфинТалибан
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