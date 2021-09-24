Минфин США разрешил ограниченные финансовые операции с талибами
В США разрешили проводить с талибами финансовые операции, связанные с обеспечением гуманитарных действий в Афганистане. Соответствующее решение принял Минфин США, передает РИА Новости.
Отмечается, что разрешение предоставлено в виде лицензии, которая дает возможность совершать сделки с находящимися под санкциями «Талибаном» (запрещено в РФ) и «Сетью Хаккани» (запрещено в РФ)с целью облегчения гуманитарной помощи гражданам Афганистана.
Еще одна лицензия Минфина позволяет проводить операции по экспорту продуктов, лекарств и медицинского оборудования.
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