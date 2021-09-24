Минфин США разрешил ограниченные финансовые операции с талибами

Отмечается, что разрешение предоставлено в виде лицензии, которая дает возможность совершать сделки с находящимися под санкциями «Талибаном» (запрещено в РФ) и «Сетью Хаккани» (запрещено в РФ)с целью облегчения гуманитарной помощи гражданам Афганистана.

Еще одна лицензия Минфина позволяет проводить операции по экспорту продуктов, лекарств и медицинского оборудования.

