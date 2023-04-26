Минэнерго США призвало Россию возобновить участие в ДСНВ

По ее словам, Штаты «многое потеряли от приостановки участия России в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов».

Хруби добавила, что Вашингтон надеется на совместную с Москвой разработку нового документа, ограничивающего количество ядерных вооружений у двух стран.

