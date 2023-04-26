Минэнерго США призвало Россию возобновить участие в ДСНВ

США призвали Россию возобновить свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), представитель Минэнерго США Джилл Хруби. Ее слова приводит РИА Новости.

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По ее словам, Штаты «многое потеряли от приостановки участия России в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов».

Хруби добавила, что Вашингтон надеется на совместную с Москвой разработку нового документа, ограничивающего количество ядерных вооружений у двух стран.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Минэнерго РФБелый Дом

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