Названа причина отставки главы Белгородской области

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» рассказал в эфире НСН, у кого из глав регионов России наиболее прочные позиции на своем посту.



Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Как пишет агентство РИА Новости, в свою очередь Белгородская облдума единогласно утвердила Савченко в качестве члена Совета Федерации.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал в эфире НСН, с чем связана отставка Савченко.

«Она связана исключительно с возрастом. Тайминг выбран в связи с тем, что только что прошли выборы в Белгородскую областную думу, и есть возможность назначить сенатора. На эту позицию, видимо, и перейдет Евгений Степанович», - отметил политтехнолог.

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Что касается других губернаторов, которые находятся под ударом, то сейчас в зоне риска те, у кого заканчиваются полномочия в 2021 году, добавил собеседник НСН.

«В ближайшее время мы сделаем обновленную версию нашего рейтинга политической устойчивости губернаторов, и там будет детальный анализ по всем главам, которые в «красной» зоне», - сказал Минченко.

Он также назвал глав регионов, у которых, по его мнению, наиболее прочные позиции. По словам политолога, это руководители Татарстана, Севастополя и Ленобласти. «Я бы выделил тройку Минниханов, Развозжаев и Дрозденко», - заключил эксперт.

Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. в Этом году ему исполнилось 70 лет.

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ФОТО: vk.com/id433204416?z
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