Названа причина отставки главы Белгородской области

Что касается других губернаторов, которые находятся под ударом, то сейчас в зоне риска те, у кого заканчиваются полномочия в 2021 году, добавил собеседник НСН.

«В ближайшее время мы сделаем обновленную версию нашего рейтинга политической устойчивости губернаторов, и там будет детальный анализ по всем главам, которые в «красной» зоне», - сказал Минченко.

Он также назвал глав регионов, у которых, по его мнению, наиболее прочные позиции. По словам политолога, это руководители Татарстана, Севастополя и Ленобласти. «Я бы выделил тройку Минниханов, Развозжаев и Дрозденко», - заключил эксперт.

Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. в Этом году ему исполнилось 70 лет.

