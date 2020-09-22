Названа причина отставки главы Белгородской области
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» рассказал в эфире НСН, у кого из глав регионов России наиболее прочные позиции на своем посту.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Как пишет агентство РИА Новости, в свою очередь Белгородская облдума единогласно утвердила Савченко в качестве члена Совета Федерации.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал в эфире НСН, с чем связана отставка Савченко.
«Она связана исключительно с возрастом. Тайминг выбран в связи с тем, что только что прошли выборы в Белгородскую областную думу, и есть возможность назначить сенатора. На эту позицию, видимо, и перейдет Евгений Степанович», - отметил политтехнолог.
Что касается других губернаторов, которые находятся под ударом, то сейчас в зоне риска те, у кого заканчиваются полномочия в 2021 году, добавил собеседник НСН.
«В ближайшее время мы сделаем обновленную версию нашего рейтинга политической устойчивости губернаторов, и там будет детальный анализ по всем главам, которые в «красной» зоне», - сказал Минченко.
Он также назвал глав регионов, у которых, по его мнению, наиболее прочные позиции. По словам политолога, это руководители Татарстана, Севастополя и Ленобласти. «Я бы выделил тройку Минниханов, Развозжаев и Дрозденко», - заключил эксперт.
Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. в Этом году ему исполнилось 70 лет.
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