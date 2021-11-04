Милоша Земана перевели из реанимации в обычную палату

«В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана, лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату», — цитирует пресс-секретаря ЦВГ Итки Зинке RT.

Ранее стало известно об улучшении самочувствия чешского лидера.

О лечении Земана в ЦВГ сообщалось 10 октября. Глава Чехии оказался в больнице после встречи Земана с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

Напомним, 14 сентября Земана также был госпитализирован. Глава Чехии был выписан через восемь дней.

