Милоша Земана перевели из реанимации в обычную палату
Чешского лидера Милоша Земана, который лечится в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, перевели в обычную палату после реанимации, сообщает РИА Новости.
«В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана, лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату», — цитирует пресс-секретаря ЦВГ Итки Зинке RT.
Ранее стало известно об улучшении самочувствия чешского лидера.
О лечении Земана в ЦВГ сообщалось 10 октября. Глава Чехии оказался в больнице после встречи Земана с премьер-министром страны Андреем Бабишем.
Напомним, 14 сентября Земана также был госпитализирован. Глава Чехии был выписан через восемь дней.
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