Милонов: Выборы в США всегда сопровождаются протестами
Также депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал американцам найти президента помоложе.
3 ноября в США стартовали 59-тые выборы президента. За этот пост борются 74-летний действующий лидер Дональд Трамп и 77-летний кандидат от демократов Джо Байден. В американских магазинах заранее заколотили витрины из-за риска беспорядков, а полиция была переведена на усиленный режим дежурства.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН отметил, что выборы в США всегда сопровождаются акциями протеста.
«Вопрос в том, новый ли будет президент. Желаю Америке найти кого-нибудь помоложе. Ведь по всем законодательствам, что один, что другой должны быть на пенсии. А насчет беспорядков, если посмотреть динамику, то каждые выборы сопровождаются все более и более жесткими акциями. А то, что чернокожие ребята творили в этом году, вообще уму непостижимо», – сказал он.
Кроме того, Виталий Милонов в интервью НСН посоветовал россиянам планировать празднование Нового года без поездок за рубеж, так как заграницу, по словам депутата, все равно на фоне пандемии никого не пустят.
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