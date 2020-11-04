Милонов: Выборы в США всегда сопровождаются протестами

«Вопрос в том, новый ли будет президент. Желаю Америке найти кого-нибудь помоложе. Ведь по всем законодательствам, что один, что другой должны быть на пенсии. А насчет беспорядков, если посмотреть динамику, то каждые выборы сопровождаются все более и более жесткими акциями. А то, что чернокожие ребята творили в этом году, вообще уму непостижимо», – сказал он.

Кроме того, Виталий Милонов в интервью НСН посоветовал россиянам планировать празднование Нового года без поездок за рубеж, так как заграницу, по словам депутата, все равно на фоне пандемии никого не пустят.

