Милонов рассказал, как сделать США «самой нищей страной»
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что полный отказ России от доллара может привести к тому, что США станет самой нищей страной.
«Мы перестанем зависеть от этой валюты. Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев», — заявил Милонов порталу URA.RU.
Он предположил, что, как только доллар перестанет использоваться в международных платежах, США станут «самой нищей страной».
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал об отказе от доллара для хранения в Фонде национального благосостояния (ФНБ).
Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя это решение, заявил, что Россия от него не станет более независимой от доллара.
«Блокировка активов из-за политических симпатий и антипатий это катастрофический подрыв доверия к доллару, поэтому они не хотят стрелять себе в ногу», - объяснил экономист.
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