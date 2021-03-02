Милонов призвал проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в министерство внутренних дел России запрос с просьбой проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у супруги оппозиционера Алексея Навального Юлии, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений», - считает Милонов.

Артемий Лебедев извинился перед женой Навального за фейк

Депутат сослался на тот факт, что в последние несколько дней СМИ сообщают о наличии у Навальной гражданства Федеративной Республики Германии.

Ранее Артемий Лебедев в своём Telegram-канале извинился перед супругой российского политика за публикацию фотографии непроверенного документа Юлии Навальной, в котором указано ее немецкое гражданство.

Навальная отказалась принять извинения блогера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГражданствоАлексей НавальныйВиталий Милонов
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