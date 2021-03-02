Милонов призвал проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в министерство внутренних дел России запрос с просьбой проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у супруги оппозиционера Алексея Навального Юлии, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений», - считает Милонов.