Милонов призвал проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в министерство внутренних дел России запрос с просьбой проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у супруги оппозиционера Алексея Навального Юлии, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений», - считает Милонов.
Депутат сослался на тот факт, что в последние несколько дней СМИ сообщают о наличии у Навальной гражданства Федеративной Республики Германии.
Ранее Артемий Лебедев в своём Telegram-канале извинился перед супругой российского политика за публикацию фотографии непроверенного документа Юлии Навальной, в котором указано ее немецкое гражданство.
Навальная отказалась принять извинения блогера.
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