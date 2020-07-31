Милонов предложил назначить губернатором Хабаровского края коренного жителя

В хабаровское Заксобрание внесли закон, который может помешать Михаилу Дегтярёву становить губернатором. Предлагается изменить Устав Хабаровского края, чтобы должность руководителя региона мог занимать только человек, проживший там не менее десяти лет, каковым Дегтярёв не является.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН предложил законодателям Хабаровска не останавливаться на этом.