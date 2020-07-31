Милонов предложил назначить губернатором Хабаровского края коренного жителя

В хабаровское Заксобрание внесли закон, который может помешать Михаилу Дегтярёву становить губернатором. Предлагается изменить Устав Хабаровского края, чтобы должность руководителя региона мог занимать только человек, проживший там не менее десяти лет, каковым Дегтярёв не является.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН предложил законодателям Хабаровска не останавливаться на этом.

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«Я предлагаю пойти еще дальше и должность губернатора предлагать только представителям коренных народов Дальнего Востока. В конце концов, почему только десять лет?» – сказал он.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля, доставлен в Москву и арестован по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей. Его врио назначен Михаил Дегтярёв.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью НСН заявил, что среди митингующих в Хабаровске можно найти украинских провокаторов.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Сергей ФургалХабаровскМихаил ДегтяревВиталий Милонов
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