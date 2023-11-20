Милонов назвал Старовойтову необычным человеком для своего времени
Галина Старовойтова сильно отличалась от других либеральных политиков первой волны и была настоящим ученым. Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru».
Так, Милонов был общественным помощником Старовойтовой в 1997-1998 годах. Он отметил, что правозащитница была ученым, и подход к политике у нее был абсолютно другой. Милонов указал, что как ученый-этнограф она не могла не учитывать, что любое решение имеет последствие в виде «восприятия его людьми».
«Галина Васильевна была совершенно необычным человеком для своего времени», - сказал Милонов.
Правозащитница и депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге ровно 25 лет назад, 20 ноября 1998 года. Ей было 52 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саакашвили попросил президента Грузии о помиловании
- Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита психотропных препаратов
- Милонов после Джамалы пообещал наказание всем певицам, ругающим Россию
- Спикер Рады Стефанчук: Права русских на Украине должны быть ущемлены
- Психолог рассказала, чем опасно для здоровья одиночество
- Цены на джинсы могут вырасти на 50% из-за протестов в Бангладеш
- Милонов назвал Старовойтову необычным человеком для своего времени
- Экс-игрок сборной России допустил эксперименты с составом в игре с Кубой
- Артист Носик опроверг сообщения о своей госпитализации
- Звезда мировой оперы Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru