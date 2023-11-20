Милонов назвал Старовойтову необычным человеком для своего времени

Так, Милонов был общественным помощником Старовойтовой в 1997-1998 годах. Он отметил, что правозащитница была ученым, и подход к политике у нее был абсолютно другой. Милонов указал, что как ученый-этнограф она не могла не учитывать, что любое решение имеет последствие в виде «восприятия его людьми».

«Галина Васильевна была совершенно необычным человеком для своего времени», - сказал Милонов.

Правозащитница и депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге ровно 25 лет назад, 20 ноября 1998 года. Ей было 52 года, передает «Радиоточка НСН».

