В Петербурге умерла сестра Галины Старовойтовой

Президент общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова скончалась в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

«Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку», — написал парламентарий.

По предварительным данным, Старовойтова скончалась после продолжительной болезни, отмечает телеканал «360».

Ольга Старовойтова — член Международного союза журналистов, религиовед, сестра депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой, убитой в ноябре 1998 года в Петербурге в подъезде своего дома. Спустя год после гибели политика был создан общественный фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой», который возглавила Ольга Старовойтова.

