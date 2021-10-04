В Петербурге умерла сестра Галины Старовойтовой
Президент общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова скончалась в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале.
«Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку», — написал парламентарий.
По предварительным данным, Старовойтова скончалась после продолжительной болезни, отмечает телеканал «360».
Ольга Старовойтова — член Международного союза журналистов, религиовед, сестра депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой, убитой в ноябре 1998 года в Петербурге в подъезде своего дома. Спустя год после гибели политика был создан общественный фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой», который возглавила Ольга Старовойтова.
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