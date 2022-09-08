Миллс: США не применяют силу в отношении России

Заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс заявил, что Соединенные Штаты не применяют в отношении России силу. Об этом он сообщил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.

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Миллс напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между США и Россией.

Он также отметил, что США следят за незаконным распространением поставляемого Киеву оружия.

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ФОТО: РИА Новости
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