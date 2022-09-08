Миллс: США не применяют силу в отношении России
8 сентября 202223:40
Заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс заявил, что Соединенные Штаты не применяют в отношении России силу. Об этом он сообщил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.
Миллс напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между США и Россией.
Он также отметил, что США следят за незаконным распространением поставляемого Киеву оружия.
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8 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru