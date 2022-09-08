США ввели санкции против иранской компании за предполагаемые связи с РФ

Власти США ввели санкции против иранской компании за предполагаемые связи с Россией в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, США утверждают, что компания причастна к «отправке иранских беспилотников» в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСША
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