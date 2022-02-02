Миллиардер Сорос назвал «омикрон» угрозой правлению Си Цзиньпина
Распространение штамма коронавируса «омикрон» угрожает правлению лидера КНР Си Цзиньпина, считает миллиардер и инвестор Джордж Сорос. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNBC.
Как отметил Сорос, вирус в Китае вышел из-под контроля, однако власти скрывают происходящее от граждан. Эта ситуация может препятствовать переизбранию Си Цзиньпина на третий срок, отмечает РИА ФАН.
Также Сорос рассказал о кризисе на рынке недвижимости, демографических проблемах Китая, сложностях с вакцинацией, пишут Известия. Кроме того, американский миллиардер выразил мнение, что лидер КНР правит путем запугивания, и у него много врагов, однако никто не решается публично противостоять председателю республики.
Сорос считает, что Си Цзиньпин еще может исправить сложившуюся ситуацию, удалось ли ему это, станет понятно во втором квартале 2022 года.
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