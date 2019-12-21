Миллер расcказал о содержании контракта на транзит газа через Украину

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что российская компания и «Нафтогаз» Украины подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам на транзит российского газа. Таким образом, будет достигнут «баланс интересов сторон», сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, в соглашении газовых компаний предусматрен отказ от новых претензий, а также отзыв исков и выплату Газпромом около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда.

Алексей Миллер раскрыл содержание нового контракта Москвы и Киева на транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

«Газпром забронирует газотранспортные мощности Украины на 65 млрд кубов на 2020 год, по 40 млрд на 2021-2024 годы при условии конкурентного тарифа», - заявил глава Газпрома.

Ранее сегодня вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил о подписании пятилетнего контакта на транзит российского газа через Украину до окончания 2019 года.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал проигравшую сторону при подписании контракта на транзит российского газа по территории Украины в Европу.

