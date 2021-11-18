Мигранты попытались пересечь границу Польши через реку на лодке
Три мигранта, находящиеся на белорусско-польской границе, попытались пересечь ее через реку Буг с помощью лодки. Об этом сообщается в государственном информационном агентстве Polska Agencja Prasowa, которое ссылается на слова пресс-секретаря Надбужаньского отделения пограничной охраны в Польше Дариуша Сеницкого.
Отмечается, что в момент, когда польские солдаты заметили передвижение по реке в районе местности Славатыче, часть людей была еще на белорусской стороне, где пряталась в кустах от пограничников.
«Заметив солдат, находящиеся в лодке, повернули к белорусскому берегу, а группа на берегу отдалилась вглубь территории Белоруссии. Вероятно, они планировали проникнуть в Польшу», - рассказал Сеницкий.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев разбили там палаточный лагерь и попытались ее пересечь. Сообщалось о фактах избиения мигрантов польскими пограничниками. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение. К границе с Белоруссией были стянуты войска. Далее части мигрантов все-таки удалось прорваться в Польшу через ограждение на границе, но позднее их поймали. Началась стрельба. Пострадавшие были как среди беженцев, так и среди польских полицейских.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии ангела Меркель уже провели телефонные переговоры по миграционному кризису. В ходе диалога они приняли решение о поставке гуманитарной помощи в стихийный лагерь беженцев и о дальнейшем сотрудничестве по данному вопросу.
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