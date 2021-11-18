Мигранты попытались пересечь границу Польши через реку на лодке

Три мигранта, находящиеся на белорусско-польской границе, попытались пересечь ее через реку Буг с помощью лодки. Об этом сообщается в государственном информационном агентстве Polska Agencja Prasowa, которое ссылается на слова пресс-секретаря Надбужаньского отделения пограничной охраны в Польше Дариуша Сеницкого.

Отмечается, что в момент, когда польские солдаты заметили передвижение по реке в районе местности Славатыче, часть людей была еще на белорусской стороне, где пряталась в кустах от пограничников.

«Заметив солдат, находящиеся в лодке, повернули к белорусскому берегу, а группа на берегу отдалилась вглубь территории Белоруссии. Вероятно, они планировали проникнуть в Польшу», - рассказал Сеницкий.