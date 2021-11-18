Премьер Польши заявил о 20 тысячах находящихся в Белоруссии мигрантов

В беседе с изданием Моравецкий допустил возможность эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко и [президент РФ Владимир] Путин явно следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад. Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий», — утверждает польский премьер.

При этом Моравецкий выразил надежду, что «давление со стороны международного сообщества сработает» и на границе и останется около 20 тысяч мигрантов, «которые сейчас находятся на территории Белоруссии». Кроме того, в случае остановки притока беженцев ЕС сможет помочь им вернуться на родину.

