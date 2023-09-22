МИД: Заявления главы Южной Кореи Юн Сок Еля наносят ущерб отношениям с РФ

Он отметил, что Сеул предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании «домыслов и спекуляций». По словам Руденко, это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества, а также вызывает разочарование.

Ранее, 21 сентября, в ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Юн подчеркнул, что такой сценарий будет угрожать миру и безопасности Южной Кореи, передает «Радиоточка НСН».

