МИД: Заявления главы Южной Кореи Юн Сок Еля наносят ущерб отношениям с РФ
Высказывания южнокорейского президента Юн Сок Еля на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Он отметил, что Сеул предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании «домыслов и спекуляций». По словам Руденко, это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества, а также вызывает разочарование.
Ранее, 21 сентября, в ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Юн подчеркнул, что такой сценарий будет угрожать миру и безопасности Южной Кореи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru