В Киргизии заявили о 131 пострадавшем в конфликте с Таджикистаном
Количество пострадавших граждан Киргизии во время конфликта с Таджикистаном увеличилось до 131, сообщил минздрав республики, сообщает РИА Новости.
Перестрелка между пограничниками двух стран с использованием минометов произошла 29 апреля. Власти также стянули военную технику к месту столкновения. К вечеру странам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил. Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по урегулированию конфликта, пишет Газета.ру.
При этом известно, что ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии.
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