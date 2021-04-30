В Киргизии заявили о 131 пострадавшем в конфликте с Таджикистаном

Количество пострадавших граждан Киргизии во время конфликта с Таджикистаном увеличилось до 131, сообщил минздрав республики, сообщает РИА Новости.

Перестрелка между пограничниками двух стран с использованием минометов произошла 29 апреля. Власти также стянули военную технику к месту столкновения. К вечеру странам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил. Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по урегулированию конфликта, пишет Газета.ру.

Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта

При этом известно, что ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии.

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Фото: facebook.com/kenesh.kg
ТЕГИ:КонфликтТаджикистанКиргизия
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