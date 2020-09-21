МИД: Россия не будет слушать ультиматумы США для продления СНВ-3

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал ультимативным приёмом заявления спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон предложит Москве «новые условия» для продления Договора о методах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщает ТАСС.

Замминистра добавил, что Россия не боится новых санкций США за оружейные сделки с Ираном. «Мы привыкли к ним. Это никоим образом не влияет на нашу линию», — отметил Рябков.