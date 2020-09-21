МИД: Россия не будет слушать ультиматумы США для продления СНВ-3

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал ультимативным приёмом заявления спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон предложит Москве «новые условия» для продления Договора о методах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщает ТАСС.

Замминистра добавил, что Россия не боится новых санкций США за оружейные сделки с Ираном. «Мы привыкли к ним. Это никоим образом не влияет на нашу линию», — отметил Рябков.

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Напомним, ключевой договор о контроле над вооружениями истекает в феврале 2021 года.

США долгое время отказывались заключать новый договор с Россией, настаивая на трехстороннем договоре между Китаем, Россией и США. Пекин от участия в договоре отказался. Америка согласилась отступить от этого требования, но вместо него она выдвинула два новых: новый договор должен охватывать все виды российского ядерного оружия и США при этом хотели бы получать от России больше данных по телеметрии, сократить сроки уведомления при проведении инспекции и устраивать инспекции чаще и на большем количестве российских объектов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Соединенные Штаты АмерикиЯдерное ОружиеМИД РФ
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