МИД Японии заявил о планах сохранить долю в нефтегазовых проектах в России
Япония намерена сохранить долю в российских проектах по разработке нефти и газа, которые Токио считает важными для энергетической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД страны «Синяя книга по дипломатии».
Японская сторона напомнила о планах поэтапно отказаться от зависимости от энергоносителей из РФ, в том числе нефти и угля, пишет Ura.ru.
«Однако, что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности... и намерена сохранять в них долю», — указано в докладе.
В то же время Токио заявил о планах продолжить «политику жестких санкций» в отношении Москвы и приостановку проектов по экономическому сотрудничеству. В Японии напомнили, что торговля между Японией и РФ в прошлом году сократилась на 44,3%, экспорт из России упал на 47,2%, экспорт из Японии — на 34,5%.
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