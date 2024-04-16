МИД Японии заявил о планах сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

Япония намерена сохранить долю в российских проектах по разработке нефти и газа, которые Токио считает важными для энергетической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД страны «Синяя книга по дипломатии».

Посол в Токио заявил о «точке невозврата» в отношениях России и Японии

Японская сторона напомнила о планах поэтапно отказаться от зависимости от энергоносителей из РФ, в том числе нефти и угля, пишет Ura.ru.

«Однако, что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности... и намерена сохранять в них долю», — указано в докладе.

В то же время Токио заявил о планах продолжить «политику жестких санкций» в отношении Москвы и приостановку проектов по экономическому сотрудничеству. В Японии напомнили, что торговля между Японией и РФ в прошлом году сократилась на 44,3%, экспорт из России упал на 47,2%, экспорт из Японии — на 34,5%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЭнергетикаРоссияЯпонияМИД

Горячие новости

Все новости

партнеры