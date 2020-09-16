МИД Японии подтвердил настрой на заключение договора с Россией

Токио сохраняет настрой на подписание мирного договора с Российской Федерацией. Это подтвердил министр иностранных дел страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги, который сохранил свой пост в новом кабинете министров. По его словам, есть договорённость активизировать переговоры по этому вопросу на основе Совместной декларации от 1956 год.

Мотэги также констатировал, что у Москвы и Токио углубилось понимание позиций друг друга. Такой вывод он сделал по итогам нескольких встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.