МИД Японии подтвердил настрой на заключение договора с Россией
Токио сохраняет настрой на подписание мирного договора с Российской Федерацией. Это подтвердил министр иностранных дел страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги, который сохранил свой пост в новом кабинете министров. По его словам, есть договорённость активизировать переговоры по этому вопросу на основе Совместной декларации от 1956 год.
Мотэги также констатировал, что у Москвы и Токио углубилось понимание позиций друг друга. Такой вывод он сделал по итогам нескольких встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
При этом глава внешнеполитического ведомства Японии увязал подписание мирного договора с решением территориального вопроса, отмечает RT.
Ранее сегодня парламент Японии утвердил на пост премьер-министра нового лидера правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга. Он сменил Синдзо Абэ, который подал в отставку по состоянию здоровья. Он признался, что сделать это его заставил язвенный колит, уточняет Ura.ru.
Суга заявил, что намерен продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды.
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