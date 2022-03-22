МИД Японии назвал отказ России от диалога по мирному договору несправедливым
Глава японского МИД Есимаса Хаяси на пресс-конференции заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми.
По его словам, такая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину. Хаяси снова повторил позицию Токио по поводу спецоперации на Украине и назвал ее «грубым нарушением международного права».
«Мы выражаем решительный протест в связи с этим», - приводит РИА Новости слова Хаяси.
Российские власти отказались вести переговоры по мирному договору с Японией из-за ее присоединения к санкциям против Москвы и общей «недружественной» позиции Токио. О возможном ухудшении отношений двух стран при новом правительстве Японии в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал бывший посол России в Японии Александр Панов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе госпитализировали 12 человек
- СМИ предупредили о подорожании на 45% продукции Nestle и Unilever
- МИД Японии назвал отказ России от диалога по мирному договору несправедливым
- СМИ: В Гибралтаре арестовали суперъяхту российского миллиардера
- Российские военные рассказали о ликвидации двух украинских штурмовиков под Черниговом
- В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Листвяжная» из-за инцидента с вентиляцией
- Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь на 10-20%
- Российское посольство назвало ложью сообщения о «фильтрационных лагерях» в Мариуполе
- Босния и Герцеговина отказалась вводить санкции против России
- Зеленский рассказал о совете спецслужб покинуть Украину в течение трех дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru