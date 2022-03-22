МИД Японии назвал отказ России от диалога по мирному договору несправедливым

По его словам, такая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину. Хаяси снова повторил позицию Токио по поводу спецоперации на Украине и назвал ее «грубым нарушением международного права».

«Мы выражаем решительный протест в связи с этим», - приводит РИА Новости слова Хаяси.

Российские власти отказались вести переговоры по мирному договору с Японией из-за ее присоединения к санкциям против Москвы и общей «недружественной» позиции Токио. О возможном ухудшении отношений двух стран при новом правительстве Японии в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал бывший посол России в Японии Александр Панов.

