МИД вызвал временного поверенного в делах Канады

Ранее Джоли заявила о намерении Оттавы добиваться «смены режима» в РФ, используя все экономические, политические и дипломатические средства.

«Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях ... а также общепризнанными принципами и нормами международного права», — указали в МИД.

Кроме того, Москва оставляет за собой право на «соответствующие контрмеры» в зависимости от дальнейших действий канадских властей.

