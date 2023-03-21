МИД вызвал временного поверенного в делах Канады

Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля во вторник вызвали в Министерство иностранных дел России из-за заявлений главы канадского МИД Мелани Джоли. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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Ранее Джоли заявила о намерении Оттавы добиваться «смены режима» в РФ, используя все экономические, политические и дипломатические средства.

«Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях ... а также общепризнанными принципами и нормами международного права», — указали в МИД.

Кроме того, Москва оставляет за собой право на «соответствующие контрмеры» в зависимости от дальнейших действий канадских властей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КанадаМИД РФ

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