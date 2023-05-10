МИД выразил протест поверенному в делах Польши

МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в РФ из-за провокации на кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что Москва не собирается лишь фиксировать нарушения, «поэтому адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать».



В ведомстве добавили, что традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах сорвали при попустительстве польских властей.

Ранее в МИД России заявили, что судьба Договора об обычных вооружениях в Европе давно предрешена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

