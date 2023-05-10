МИД выразил протест поверенному в делах Польши
МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в РФ из-за провокации на кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что Москва не собирается лишь фиксировать нарушения, «поэтому адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать».
В ведомстве добавили, что традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах сорвали при попустительстве польских властей.
Ранее в МИД России заявили, что судьба Договора об обычных вооружениях в Европе давно предрешена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- СМИ сообщили о работе ПВО и взрывах в Тель-Авиве
- У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6
- Пригожин заявил о риске окружения ЧВК «Вагнер» в Артемовске
- В столицу Пакистана ввели армейские части из-за беспорядков
- В МИД назвали ДОВСЕ безнадежно устаревшим
- ФСБ задержала в Самарской области украинку, готовившую теракт
- Врио премьера Финляндии Марин сообщила о разводе
- В бундесвере заявили об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ
- Суд взыскал с экс-главы банка «Югра» 192 млрд рублей по делу о неуплате налогов
- СМИ: спрос на рейсы в Грузию вырос в семь раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru