МИД выразил протест посольству Японии из-за выставки о Курилах

В комментарии приводятся слова официального представителя МИД Марии Захаровой. Она, в частности, отмечает, что выставка игнорирует такие важные исторические документы как Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от Курил и Устав ООН, закрепивший права РФ над островами.

Захарова также добавила, что в таких действиях прослеживается нежелание Японии принимать шаги по учету российских предложений по безопасности, включая предоставление территории страны для баз США.

