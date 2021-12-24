МИД выразил протест посольству Японии из-за выставки о Курилах

МИД выразил протест посольству Японии в РФ в связи с организованной выставкой о Курилах в Токио. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В комментарии приводятся слова официального представителя МИД Марии Захаровой. Она, в частности, отмечает, что выставка игнорирует такие важные исторические документы как Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от Курил и Устав ООН, закрепивший права РФ над островами.

Захарова также добавила, что в таких действиях прослеживается нежелание Японии принимать шаги по учету российских предложений по безопасности, включая предоставление территории страны для баз США.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:КурилыЯпония
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