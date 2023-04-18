МИД выразил послу США протест из-за поддержки Кара-Мурзы

Посла США вызвали в Министерство иностранных дел во вторник, 18 апреля. На Смоленской площади назвали провокационными заявления американского дипломата по поводу приговора Кара-Мурзе.

В МИД указали, что призывы отменить приговор политику являются вмешательством во внутренние дела России. Поддержка Западом осужденного за госизмену публициста выглядит «лицемерно и нелепо», отметили в ведомстве.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии. Его арестовали весной 2022 года по делу о распространении фейков о действиях российской армии на Украине, передает «Радиоточка НСН».

