МИД выразил послу США протест из-за поддержки Кара-Мурзы

Российское внешнеполитическое ведомство выразило послу США Линн Трейси решительный протест в связи с заявлениями в поддержку осужденного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в РФ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД.

Захарова возмутилась призывами Запада отменить приговор Кара-Мурзе

Посла США вызвали в Министерство иностранных дел во вторник, 18 апреля. На Смоленской площади назвали провокационными заявления американского дипломата по поводу приговора Кара-Мурзе.

В МИД указали, что призывы отменить приговор политику являются вмешательством во внутренние дела России. Поддержка Западом осужденного за госизмену публициста выглядит «лицемерно и нелепо», отметили в ведомстве.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии. Его арестовали весной 2022 года по делу о распространении фейков о действиях российской армии на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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