МИД: Вопрос организации визита Лаврова в Японию не рассматривается
Вопрос организации визита главы МИД России Сергея Лаврова в Японию не рассматривается. Об этом сообщил директор Третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев в интервью японскому информагентству Kyodo.
По словам дипломата, после начала спецоперации России на Украине японские власти включились в «режиссируемую Западом русофобскую кампанию». Ноздрев подчеркнул, что Токио «открыто заявляет о том, что цель проводимого антироссийского курса — нанести максимальный ущерб нашей стране».
«Администрация [премьер-министра Японии] Фумио Кисиды пошла на беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного сотрудничества. В таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится, поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не рассматриваются», — рассказал глава департамента МИД.
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