МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским станет возможной только после того, как Киев вернёт права венгра Закарпатья. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

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По его словам, украинской стороне был передан документ, содержащий 11 пунктов с решениями, которые позволят продвинуть ситуацию вперед.

«К сожалению, я должен заявить, что ответный документ, полученный от Украины, не содержит никакого прогресса в этой сфере», - заключил Сийярто, добавив, что Будапешт в ближайшее время направит официальный ответ Киеву.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт отказался выделять деньги на военную помощь Украине, вместо этого направив их на поддержание безопасности и стабильности в Чаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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