Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления ЕС по Украине
Венгрия не позволила другим членам Евросоюза подписать совместное заявление по случаю двух лет с начала спецоперации России по Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Заявление планировалось опубликовать 23 февраля. Из-за вето Венгрии этого не случилось.
Причины, по которым Будапешт пошел на такой шаг, пока неизвестны. По данным Bloomberg, у Венгрии и еще одного члена Евросоюза были претензии к некоторым разделам документа.
Ранее Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций Евросоюза в против России. ЕС 23 февраля ввел ограничения в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, напоминает «Радиоточка НСН».
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