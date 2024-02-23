Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления ЕС по Украине

Венгрия не позволила другим членам Евросоюза подписать совместное заявление по случаю двух лет с начала спецоперации России по Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Венгерский журналист: Будапешт блокирует антироссийские санкции ради денег от ЕС

Заявление планировалось опубликовать 23 февраля. Из-за вето Венгрии этого не случилось.

Причины, по которым Будапешт пошел на такой шаг, пока неизвестны. По данным Bloomberg, у Венгрии и еще одного члена Евросоюза были претензии к некоторым разделам документа.

Ранее Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций Евросоюза в против России. ЕС 23 февраля ввел ограничения в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры