МИД Венгрии обвинил Украину в дискредитации своего правительства
Украинские власти финансируют акции, цель которых заключается в дискредитации правительства Венгрии. Такое заявление в своих соцсетях сделал госсекретарь венгерского МИД Левенте Мадьяр.
Он отметил, что с учётом гуманитарных акций в поддержку украинских беженцев, такие действия следует оценивать как «удар в спину».
«Чтобы сохранить хорошие отношения с Будапештом Киеву следует... вернуть отнятые у закарпатских венгров права, и немедленно прекратить деятельность, направленную против венгерского правительства», - написал Мадьяр.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Венгрия, Словакия, Германия и США не хотят видеть Украину в составе НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru