Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна находилась под постоянным давлением США и Европейского союза, сообщает RT.

«Мы были паршивой овцой Запада», — заявил премьер-министр.

По его слова, Демократическая партия США ненавидела Венгрию из-за противоположных позиций по таким вопросам, как миграция, гендерная политика и конфликт вокруг Украины.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы добиться отмены антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

