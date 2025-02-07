Орбан признал давление со стороны Евросоюза и США
7 февраля 202506:32
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна находилась под постоянным давлением США и Европейского союза, сообщает RT.
«Мы были паршивой овцой Запада», — заявил премьер-министр.
По его слова, Демократическая партия США ненавидела Венгрию из-за противоположных позиций по таким вопросам, как миграция, гендерная политика и конфликт вокруг Украины.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы добиться отмены антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru