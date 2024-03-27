МИД: В соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Лаврова

В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

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Неизвестные при помощи нейросетей наложили не соответствующий действительности текст, сгенерировав дипфейк. При этом в качестве основы было использовано подлинное видео для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

Ранее стало известно, что Москва запросила созыв заседания СБ ООН по атаке НАТО на Югославию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОМид РФСергей Лавров

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