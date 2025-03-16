МИД: В разговоре с Рубио Лавров выступил против применения силы к хуситам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио выступил против применения Вашингтоном силы в отношении йеменских хуситов. Об этом сообщили в МИД РФ.
Глава российского ведомства подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий и начала политического диалога.
Накануне Рубио во время телефонных переговоров оповестил Лаврова о решении Вашингтона начать военную операцию против хуситов в Йемене в районе Красного моря. 15 марта президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против представителей движения «Ансар Алла».
Американская армия уже атаковала военные объекты группировки в Йемене. Телеканал «Al Arabiya» сообщил, что несколько ударов были нанесены по ракетным и беспилотным системам, а также по установкам противовоздушной обороны хуситов в городе Таиз.
По данным «Walla», нападению также подверглась энергетическая инфраструктура в городе Дахьян в округе Саада. В результате этого населенный пункт остался без электричества. В движении хуситов заявили о погибших и раненых, в том числе женщинах и детях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru