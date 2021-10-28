МИД Украины: применение беспилотника не нарушило Минских соглашений
Применение в Донбассе беспилотника не является нарушением Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает РИА Новости.
26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили первое применение турецкого беспилотного летательного аппарат Bayraktar. Утверждалось, что беспилотник применили в ответ на обстрел позиций ВСУ, он уничтожил одно орудие ополченцев. В заявлении подчёркивалось, что Bayraktar не пересёк линию соприкосновения.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина нарушила ключевые пункты Минских соглашений, применив беспилотник. Марочко уверен, что это «огромнейшая проблема» жителей Донбасса, потому что такие беспилотники практически невозможно сбить, а использованы они могут быть в любой точке и против инфраструктурных объектов.
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