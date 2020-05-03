МИД Украины счёл Россию незаинтересованной в расследовании трагедии в Одессе

Россия — единственная страна, которая не заинтересована в установлении объективной картины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, где в результате беспорядков и поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. Такое заявление сделал МИД Украины, передаёт РИА Новости.

В ООН призвали Киев наказать виновных в трагедии в Одессе 2014 года

Украинские дипломаты отмечают, что Россия не стала выдавать экс-замначальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, предоставив ему российское гражданство. В Киеве также утверждают, что на переговорах об обмене удерживаемыми лицами в прошлом году Россия якобы настаивала на выдаче девяти человек, участвовавших в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

Столкновения 2 мая 2014 года в Одессе произошли между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» вместе с радикалами «евромайдана» с другой стороны. Радикалы разгромили палаточный городок, стреляли в оппонентов и подожгли Дом профсоюзов. За шесть лет власти Украины так и не нашли виновных. В ООН отмечали незаинтересованность официального Киева в наказании виновных, а также предвзятость следствия.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:МИД УкраиныРасследованиеОдесса
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