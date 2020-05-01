В ООН призвали Киев наказать виновных в трагедии в Одессе 2014 года

В Организации Объединённых Наций констатировали, что правосудие за гибель людей в Одессе во время событий в мае 2014 года до сих пор не осуществлено. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Она напомнила, что 2 мая исполняется 6 лет трагедии в Одессе, когда неограниченное насилие унесло жизни 48 человек. С тех пор ни один человек не был привлечен к ответственности за это. Для семей жертв правосудие остается недостижимой целью, подчёркивается в комментарии Богнер.

Представитель ООН с тревогой отмечает отсутствие какого-либо прогресса в расследовании тех событий – как в отношении непосредственных участников, так и сотрудников правоохранительных органов, которых обвиняют в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки.

Матильда Богнер обратилась с настоятельным призывом к властям Украины привлечь к ответственности виновных в трагедии в Одессе.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» - организации, запрещенной в Росси - и так называемой «самообороны майдана» организовали нападение на палаточный городок на Куликовом поле, где жители Одессы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, которое радикалы подожгли. Тогда, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников «антимайдана», игнорируя объективные свидетельства и факты, говорящие об обратном.

