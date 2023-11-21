Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ
Европейский парламент опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) карту, где Крым указан частью России.
Спустя некоторое время после публикации карту удалили. Официальный аккаунт Европарламента принес извинения за «ошибку», пишет ТАСС.
Подписчиков поблагодарили за бдительность и пообещали опубликовать в ближайшее время обновленную версию. После этого на странице появилась карта с полуостровом в составе Украины.
Депутаты Европарламента 9 ноября приняли резолюцию,с призывом к странам - членам ЕС отказаться от конфискации личных вещей и автомобилей граждан РФ. В тексте документа сказано, что такая мера «дискредитирует цель санкций против России», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru