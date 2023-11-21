Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ

Спустя некоторое время после публикации карту удалили. Официальный аккаунт Европарламента принес извинения за «ошибку», пишет ТАСС.

Подписчиков поблагодарили за бдительность и пообещали опубликовать в ближайшее время обновленную версию. После этого на странице появилась карта с полуостровом в составе Украины.

Депутаты Европарламента 9 ноября приняли резолюцию,с призывом к странам - членам ЕС отказаться от конфискации личных вещей и автомобилей граждан РФ. В тексте документа сказано, что такая мера «дискредитирует цель санкций против России», сообщает «Радиоточка НСН».

