Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ

Европейский парламент опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) карту, где Крым указан частью России.

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Спустя некоторое время после публикации карту удалили. Официальный аккаунт Европарламента принес извинения за «ошибку», пишет ТАСС.

Подписчиков поблагодарили за бдительность и пообещали опубликовать в ближайшее время обновленную версию. После этого на странице появилась карта с полуостровом в составе Украины.

Депутаты Европарламента 9 ноября приняли резолюцию,с призывом к странам - членам ЕС отказаться от конфискации личных вещей и автомобилей граждан РФ. В тексте документа сказано, что такая мера «дискредитирует цель санкций против России», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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