МИД Украины объявил о высылке российского консула в Одессе

Представитель украинского МИД Олег Николенко отметил, что таким образом Украина выражает протест в связи с объявлением МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. Такой шаг в Киеве сочли очередным проявлением недружественных действий.

Ранее сообщалось, что российские власти могут внести около десяти государств в список «недружественных стран». В нем могут оказаться США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Австралия и Украина.

