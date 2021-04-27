МИД Украины объявил о высылке российского консула в Одессе

МИД Украины объявил консула РФ в Одессе нежелательным для пребывания в стране лицом. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Российский консул должен покинуть Украину до 30 апреля.

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Представитель украинского МИД Олег Николенко отметил, что таким образом Украина выражает протест в связи с объявлением МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. Такой шаг в Киеве сочли очередным проявлением недружественных действий.

Ранее сообщалось, что российские власти могут внести около десяти государств в список «недружественных стран». В нем могут оказаться США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Австралия и Украина.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ДипломатияРоссийско-украинские Отношения
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