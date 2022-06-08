МИД Украины: облачные сервисы не вошли в шестой пакет санкций ЕС
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что запрет на предоставление облачных интернет-сервисов так и не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом он сообщил в комментарии агентству Укринформ, передает ТАСС.
Николенко подчеркнул, что ранее ЕС публично анонсировал включение запрета на пользование облачными хранилищами для россиян в шестой санкционный пакет.
Он также сообщил, что власти Украина уже обратились к европейским партнерам за разъяснениями.
Ранее Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. В него включили постепенный отказ от российской нефти в течение 8 месяцев, под эмбарго не попала Венгрия.
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