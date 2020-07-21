МИД Украины назвал условия встречи Зеленского с Путиным в Крыму
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в нынешних условиях «немыслима», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Он отверг предположения журналистов о такой встрече, хотя географически Путин и Зеленский были недалеко друг от друга: когда Путин находился в Керчи, Зеленский отдыхал на острове Бирючий в Херсонской области, передаёт РИА ФАН.
Кулеба отметил, что Путин прибыл на полуостров с целью усиления там российского военного присутствия – он принимал участие в закладке десантных кораблей. Встреча лидеров двух стран в Крыму, по мнению главу украинской дипломатии, возможна только в одном случае: на церемонии снятия российского флага и восстановлении суверенитета Украина на полуострове.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что вопрос с присоединением Крыма к РФ решён окончательно и пересмотру не подлежит. Согласно обновлённой Конституции РФ, призывы к отчуждению части территорий страны и само отчуждение незаконны.
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