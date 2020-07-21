МИД Украины назвал условия встречи Зеленского с Путиным в Крыму

Кулеба отметил, что Путин прибыл на полуостров с целью усиления там российского военного присутствия – он принимал участие в закладке десантных кораблей. Встреча лидеров двух стран в Крыму, по мнению главу украинской дипломатии, возможна только в одном случае: на церемонии снятия российского флага и восстановлении суверенитета Украина на полуострове.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что вопрос с присоединением Крыма к РФ решён окончательно и пересмотру не подлежит. Согласно обновлённой Конституции РФ, призывы к отчуждению части территорий страны и само отчуждение незаконны.

