Путин принял участие в закладке новейших вертолётоносцев в Керчи

Два новейших универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложили сегодня впервые в России на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, он установил закладную доску первого из них.

Как уточнил глава государства, сегодня сразу на трех ведущих верфях страны одновременно закладываются 6 новых кораблей дальней морской зоны. Помимо Керчи, в Санкт-Петербурге - два фрегата, а в Северодвинске - две атомные стратегические подводные лодки крейсерского класса.

Универсальные десантные вертолётоносцы получат названия «Иван Рогов» (советский военный политработник, генерал-полковник береговой службы) и «Митрофан Москаленко» (советский военачальник, генерал-полковник береговой службы). Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и брать на борт до 900 морских пехотинцев, передает ТАСС.

Ранее в Советском Союзе и России корабли такого класса никогда не строились. Они призваны заменить вертолётоносцы «Мисталь», производства Франции, после того, как Париж разорвал контракт на их поставку на фоне санкций из-за событий на Украине.

