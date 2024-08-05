МИД Украины назвал недальновидным решение Мали о разрыве дипотношений

Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной является «поспешным и недальновидным». Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

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В документе отмечается, что Киев безоговорочно соблюдает нормы международного права, а также суверенитет и территориальную целостность других государств.

«Решительно отвергаем обвинения переходного правительства Мали в якобы «поддержке Украиной международного терроризма», - заключили в украинском внешнеполитическом ведомстве.,

Ранее власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке действий вооруженных террористов в республике, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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