МИД Украины назвал недальновидным решение Мали о разрыве дипотношений

В документе отмечается, что Киев безоговорочно соблюдает нормы международного права, а также суверенитет и территориальную целостность других государств.

«Решительно отвергаем обвинения переходного правительства Мали в якобы «поддержке Украиной международного терроризма», - заключили в украинском внешнеполитическом ведомстве.,

Ранее власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке действий вооруженных террористов в республике, сообщает RT.

