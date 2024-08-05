МИД Украины назвал недальновидным решение Мали о разрыве дипотношений
Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной является «поспешным и недальновидным». Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
В документе отмечается, что Киев безоговорочно соблюдает нормы международного права, а также суверенитет и территориальную целостность других государств.
«Решительно отвергаем обвинения переходного правительства Мали в якобы «поддержке Украиной международного терроризма», - заключили в украинском внешнеполитическом ведомстве.,
Ранее власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке действий вооруженных террористов в республике, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи новых легковушек в России в июле 2024 года выросли на 42%
- СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища
- В Марий Эл трехлетний ребенок на машине сбил собственную мать
- Дэвид Линч признался, что из-за курения не выходит из дома
- СМИ: В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
- Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в Петербурге
- Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек
- Пострадавшим от паводка в Забайкальском крае выплатят по 15 тысяч рублей
- Грузия временно закроет границу с Россией
- «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили производство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru