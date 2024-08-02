Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 военных в ходе боев в Мали

В результате боевых действий на севере Мали в конце июля погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан сообщил, что более 30 «вражеских солдат» были ранены, семеро взяты в плен, захвачены или уничтожены танки, оружие и транспортные средства. Военные Мали отказались комментировать информацию.