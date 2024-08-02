Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 военных в ходе боев в Мали
В результате боевых действий на севере Мали в конце июля погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).
Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан сообщил, что более 30 «вражеских солдат» были ранены, семеро взяты в плен, захвачены или уничтожены танки, оружие и транспортные средства. Военные Мали отказались комментировать информацию.
26 июля сообщалось об атаке боевиков на правительственные войска в Мали. Армия тогда сообщила, что успешно отбила атаку. Однако через два дня туареги заявили о разгроме колонны правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер» в Тинзауатене.
AFP сообщила о 17 погибших и отступлении армии, в то время как Reuters приводил данные о двух погибших солдатах и десяти раненых, а также о 20 уничтоженных повстанцах и нескольких поврежденных транспортных средствах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Буданов снова пообещал разрушить Крымский мост
- Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 военных в ходе боев в Мали
- СМИ: GSIM утверждает, что взяла в заложники двух россиян на юго-западе Нигера
- Сенаторы приняли закон о защите выплат бойцам СВО от списания при банкротстве
- В больницах находятся 11 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
- Защита сенатора Савельева обжалует его арест по делу об организации приготовления убийства
- СМИ: США пригрозили оставить Нетаньяху без помощи при новом шаге к эскалации
- Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании
- Суд арестовал сенатора Дмитрия Савельева на два месяца
- Кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru