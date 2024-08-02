Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 военных в ходе боев в Мали


В результате боевых действий на севере Мали в конце июля погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан сообщил, что более 30 «вражеских солдат» были ранены, семеро взяты в плен, захвачены или уничтожены танки, оружие и транспортные средства. Военные Мали отказались комментировать информацию.

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26 июля сообщалось об атаке боевиков на правительственные войска в Мали. Армия тогда сообщила, что успешно отбила атаку. Однако через два дня туареги заявили о разгроме колонны правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер» в Тинзауатене.

AFP сообщила о 17 погибших и отступлении армии, в то время как Reuters приводил данные о двух погибших солдатах и десяти раненых, а также о 20 уничтоженных повстанцах и нескольких поврежденных транспортных средствах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"МалиАфрика

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