МИД Украины: Крым будет в повестке встречи Путина и Зеленского

Крым станет одной из тем встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

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Как отметил глава внешнеполитического ведомства, сейчас Москва «торгуется о повестке дня» возможных переговоров. При этом, по словам Кулебы, ранее темы и видение этой встречи с российской стороны не совпадали с точкой зрения Киева.

Министр призвал Россию не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности Крыма. По словам Кулебы, Украина «не забудет» о регионе, и сторонам необходим «откровенный разговор» о «деоккупации» полуострова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма не может быть в повестке переговоров Путина и Зеленского, так как для России «не существует» этой темы.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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