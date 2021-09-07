МИД Украины: Крым будет в повестке встречи Путина и Зеленского

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, сейчас Москва «торгуется о повестке дня» возможных переговоров. При этом, по словам Кулебы, ранее темы и видение этой встречи с российской стороны не совпадали с точкой зрения Киева.

Министр призвал Россию не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности Крыма. По словам Кулебы, Украина «не забудет» о регионе, и сторонам необходим «откровенный разговор» о «деоккупации» полуострова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма не может быть в повестке переговоров Путина и Зеленского, так как для России «не существует» этой темы.

