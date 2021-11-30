Лавров: США нагнетают военную истерию у границы России
30 ноября 202111:37
США нагнетают военную истерию у границы России. Об этом в ходе выступления на ежегодной научно-образовательной программе дипломатического фонда «Диалог во имя будущего» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что НАТО стягивает свои военные базы к территории России. По его словам, это факт, известный «любому школьнику».
Ранее глава российского МИД раскритиковал использование Украиной американских ракет Javelin.
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30 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru