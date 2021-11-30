Лавров: США нагнетают военную истерию у границы России

США нагнетают военную истерию у границы России. Об этом в ходе выступления на ежегодной научно-образовательной программе дипломатического фонда «Диалог во имя будущего» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Он отметил, что НАТО стягивает свои военные базы к территории России. По его словам, это факт, известный «любому школьнику».

Ранее глава российского МИД раскритиковал использование Украиной американских ракет Javelin.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАМИД РФСергей Лавров
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