Лавров: США нагнетают военную истерию у границы России

Дождь, снег и гололедица ожидают москвичей сегодня Столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что прирост свежевыпавшего снега местами может составить до двух сантиметров Сильный ветер сорвал строительные леса в центре Москвы В Москве в будущем году построят 19 детских садов и школ С начала года специалисты столичных государственных ветклиник провели около 350 тысяч приемов