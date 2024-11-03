МИД Турции: Украинский конфликт должен закончиться с учетом целостности страны

Справедливое разрешение украинского конфликта должно быть найдено с учетом территориальной целостности страны. Об этом сообщает турецкое издание «Hurriyet» со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.

Он добавил, что стороны конфликта продолжают искать «точки соприкосновения». Политик выразил надежду на то, что ситуация в регионе изменится в 2025 году.