МИД Турции: Украинский конфликт должен закончиться с учетом целостности страны
Справедливое разрешение украинского конфликта должно быть найдено с учетом территориальной целостности страны. Об этом сообщает турецкое издание «Hurriyet» со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.
Он добавил, что стороны конфликта продолжают искать «точки соприкосновения». Политик выразил надежду на то, что ситуация в регионе изменится в 2025 году.
При этом Фидан напомнил, что Анкара сохраняет «особые отношения» и с Москвой, и с Киевом
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил в интервью НСН заметил, что Турция неоднократно открыто говорила о своей позиции по вопросу территориальной целостности Украины, при этом Анкаре важно, чтобы конфликт закончился.
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